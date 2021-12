Un appel à candidature pour former 40 personnes en entreprenariat dans la filière laitière, vient d’être lancé par l’Agence de promotion des Investissements Agricoles (APIA). Son objectif est de créer de nouvelles entreprises transfrontalières, dites spin-off, à partir d’entreprises essaimantes, spécialisées dans l’application des Bio et nanotechnologies dans la chaîne de valeur laitière.

Les candidats à cette formation, chercheurs, petites et moyennes entreprises (PME), start-up, jeunes entrepreneurs, femmes entrepreneures, ingénieurs et acteurs de la chaîne de valeur laitière, devraient être soit des personnes résidents en Tunisie, soit des sociétés ayant un siège opérationnel en Tunisie (PME, coopérative, start-up, laboratoire scientifique…) et ayant une activité dans le domaine des bio/ nanotechnologies et/ou le domaine de la chaîne de valeur laitière, précise l’APIA.

Quatre cycles de formations sont prévus dans ce cadre, chaque cycle sera réservé à 10 participants et comprendra un training sur l’entrepreneuriat et innovation, un cours sur le transfert de technologie du laboratoire au marché en plus d’une session plénière pour le développement de compétences générales (Soft Skills) et d’une session de mentorat individuelle.

Il y’a lieu de rappeler qu’un spin-off correspond à la création d’une nouvelle entreprise dans le cadre d’une scission relative à une branche d’activité d’une société existante.