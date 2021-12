La 2ème édition du festival ” Vues sur les Arts “, organisée du 1er au 5 décembre à l’Agora (La Marsa), a été clôturée dimanche 5 courant en présence d’un public peu nombreux en cette journée hivernale et pluvieuse.

L’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara, dont le pays était à l’honneur lors de cette édition, était présent à la cérémonie de clôture au siège de l’Agora à la Marsa. Dans le cadre du Focus Italie, la soirée a été marquée par la projection de ” Youth ” de l’Italien Paolo Sorrentino. Ce long-métrage de fiction (1h24’) sorti en mai 2015 est une coproduction entre l’Italie, la France, le Royaume-Uni et la Suisse – pays où s’est déroulé le tournage.

Au terme de cette édition 2021, Mohamed Ali Okbi, directeur de ” Vues sur les Arts ” a exprimé sa volonté de faire de ce festival une plateforme ouverte sur les arts et la culture en introduisant, à partir de 2022, de nouvelles formes d’art et d’expressions culturelles.

L’orientation vers le cinéma culturel se heurte au manque de films de réalisateurs tunisiens sur des personnalités du secteur artistique et culturel national dont des auteurs, des acteurs, des chanteurs et des créateurs. Ce genre de festivals devrait aider à combler le manque et inciter faiseurs d’images à présenter des œuvres qui parlent cinéma et culture. C’est ce que Okbi appelle ” un mixte entre la volonté de vouloir être assez pointu sur le contenu et, en même temps, sur la thématique “.

Autour des motivations qui l’on poussé à organiser ” Vues sur les Arts, il a déclaré avoir voulu créer un festival culturel de proximité qui commence à partir de cette 2ème édition à s’ouvrir sur divers secteurs dans des rubriques culturelles parfois inhabitées. Il a annoncé l’inauguration de la cuisine à travers la projection qui a eu lieu, lors de cette session, d’un documentaire sur “Dar Hi ” de Matali Crasset, une maison écologique dans le désert tunisien.

Une large programmation culturelle et artistique a été élaborée dans ce rendez-vous cinématographique de fin d’année qui abritait également une exposition sur Dar HI, avec signature du Livre ” La Cuisine de l’oasis “.

Le patrimoine est au cœur du film de Ben Ammar, un spécialiste du documentaire sur des thèmes en lien avec le patrimoine tunisien. Dans ce documentaire de 60 ‘ datant de 1982, il aborde l’histoire de la Tunisie en creusant dans l’univers la Zitouna, une mosquée qui demeure au cœur du patrimoine arabo musulman.

” Vues sur les Arts ” adopte une approche singulière et aspire à décliner les 7 muses qui inspirent le cinéma et le nourrissent (peinture, photo, musique, danse, littérature, poésie et architecture). Des projections et des débats étaient à l’affiche, en présence de cinéastes, de créateurs et d’hommes de culture tunisiens et français.

Un hommage a été rendu au cinéma français et à l’œuvre du poète français Arthur Rimbaud dont le monde fête cette année le 130è anniversaire de sa mort.

L’ouverture était avec ” Pierrot le fou ” (1h40, 1965) de Jean-Luc Godard dont les films font partie de la sélection officielle et des masters class. Ce road-movie du cinéma de la nouvelle vague a été diffusé en guise d’hommage à l’œuvre du cinéaste franco-suisse, Jean-Luc Godard, qui est le parrain du festival, et à son acteur Jean-Paul Belmondo (1933 – 2021), qui faisait ses débuts dans ce film.

L’art du documentaire a été au centre des débats avec des documentaires de Jean-Michel Djian, réalisateur, producteur et journaliste français : ” Rimbaud, le roman de Harar ” (2015), en hommage à Rimbaud et ” Journal d’une vie ” (53’, 2021), portrait d’Edgar Morin qui fête cette année ses 100 ans

Alix Ferraris, directeur du festival ” Les nuits Med ” en Corse animait un atelier intitulé ” De l’écrit à l’écran ” à travers deux rencontres sur les courts-métrages ” Béatrice ” (20’, 2018) de Rinatu Frassati et ” Les Archives de la Mer ” (21’, 2021) de Valécien Bonnot-Gallucci.

Au cours d’un master class, samedi, Ferraris a présenté Valécien Bonnot-Gallucci qui est encore étudiant à la Sorbonne, venu avec l’un de ses producteurs. Le duo réalisateur-producteur est revenu sur la construction de leur projet de film (genèse, scenario, bilan de financement …)

Bonnot-Gallucci est un adepte du cinéma qui a grandi entre les livres d’histoire sur le cinéma et les salles de projections de sa ville natale, l’Ile Corse. Lors de la projection de son film, il dit avoir assez souvent fréquenté la Cinémathèque, un lieu où il a appris à connaitre les archives cinématographiques et à aimer l’école du cinéma.

La cinémathèque constitue un lieu d’éducation beaucoup plus qu’un simple lieu de projection, a-t-il estimé. De là était née son idée de faire son film ” Les Archives de la Mer, un compte documentaire qui mêle à la fois la fiction et les archives cinématographiques “. Il a été réalisé en hommage à Germaine Dulac qui était l’une des premières femmes cinéastes et une pionnière du féminisme.

” Vues sur les arts ” est un rendez-vous annuel dans lequel les blockbusters se côtoyaient avec les films de grande audience. Cette 2e édition a été organisée par l’Agora avec le soutien du Centre du Cinéma et de l’Image, de l’Institut français de Tunis ainsi que plusieurs autres partenaires.