Le championnat d’Afrique de karaté s’est achevé dimanche 5 décembre 2021 au Caire (Egypte) et a vu la sélection tunisienne terminer à la troisième place derrière l’Egypte qui a remporté le titre, et l’Algérie (deuxième). La Tunisie a totalisé 21 médailles, 4 or, 8 argent et 9 bronze.

Les médailles d’or ont été remportées par Thameur Slimani (kumité individuel seniors garçons – 84 kg), qui s’est offert son troisième sacre consécutif, en battant le champion du monde, l’Egyptien Yousse Badaoui 1-0), Chahinez Jemai vainqueur en finale de l’Algérienne Lobna Mokdas (3-2), dans l’épreuve du kumité individuel séniors dames (+68 kg), Aziz Reguigui (-60 kg séniors hommes) tombeur de l’Egyptien Mohamed Jabeur (2-1) et la quatrième médaille a été l’oeuvre du jeune Mohamed Ayat (individuel juniors -55 kg).