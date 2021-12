La section de la Cité des sciences à Tataouine organise, les 25 et 26 décembre 2021, conjointement avec la délégation régionale du tourisme de la région et la Fédération du tourisme authentique, une rencontre sur le tourisme scientifique ayant pour thème “le patrimoine géologique et archéologique dans le sud tunisien”, au siège de l’institut supérieur des arts et métiers à Tataouine.

Selon un communiqué publié dimanche 5 courant par la Cité des sciences de Tunis, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la diffusion de la culture scientifique et la mise en valeur du patrimoine géologique, archéologique et civilisationnel dans la région de Tataouine, la promotion du tourisme scientifique et la présentation du projet du parc géologique dans le sud-est du pays.

A cette occasion, des conférences seront données par des universitaires et experts en tourisme scientifique et alternatif.

Des visites seront organisées à plusieurs sites inscrits dans le cadre du projet du parc géologique dans la région du sud-est.