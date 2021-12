Le lancement du projet “Formation et insertion dans le marché de l’emploi” est prévu durant le premier trimestre 2022, qui sera réalisé dans le cadre de la coopération mixte entre le ministère tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle et l’Agence de coopération allemande (GIZ), indique un communiqué du ministère de l’Emploi publié le 3 décembre 2021.

Le ministre de l’emploi, Nasreddine Nsibi, a souligné lors de son entretien vendredi avec une délégation de l’agence l’importance d’orienter les programmes de coopération mixte entre le ministère et l’agence vers les chercheurs de l’emploi parmi les diplômés de l’enseignement supérieur dans différentes spécialités.

L’objectif est de leur assurer une formation afin de pouvoir profiter des opportunités de recrutement et répondre ainsi aux demandes des établissements à la recherche des compétences.

Le ministre a également appelé à l’impératif de poursuivre les projets qui ont réalisé des résultats escomptés selon les objectifs planifiés tout en prenant en considération les secteurs prometteurs de l’emploi.

Des secteurs qui comptent parmi les priorités des programmes de coopération dont celui de l’énergie et de l’environnement dans le but d’élaborer une stratégie des programmes de coopération.

La délégation allemande a fait part de la disposition de l’agence de consolider la coopération avec le ministère afin de réaliser les projets porteurs visant à contribuer à la consolidation de l’effort national en matière de maîtrise du chômage, soutien de l’initiative personnelle et l’amélioration de l’employabilité.