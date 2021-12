Les meilleurs athlètes du continent africain se sont donné rendez-vous, du 3 au 5 décembre 2021, au Caire en Egypte pour animer les épreuves des championnats d’Afrique – UFAK-2021, toutes catégories (garçons et filles) et essayer de confirmer l’essor connu par la discipline et les bons résultats de certains pays africains au dernier Mondial de Dubaï (Emirats arabes unis).

Ils seront plus de 300 athlètes dont 25 tunisiens, représentants 21 pays du continent et prêts à se battre pour les médailles dans l’enceinte de la salle de sport du stade international du Caire.

L’Egypte, après son impressionnante performance aux championnats du monde à Dubaï (il y a quelques jours) où elle a terminé en 2e position au tableau des médailles avec huit médailles dont trois d’or, et le Maroc, champion d’Afrique en titre de la précédente édition des championnats continentaux avec 15 médailles d’or, aux côtés de l’Algérie et de la Tunisie seront les nations favorites pour se disputer les titres.

Plusieurs compétiteurs seront suivis lors de ces joutes, notamment les

deux champions du monde égyptien, Ahlam Youssef (-55 kg/kumité féminin) et Youssef Badawy (-84 kg/kumité masculin) ainsi que leurs compatriotes

médaillés d’argent à Dubaï, Mennaa Shaaban Okila (+68 kg/kumité féminin),

Abdalla Mamduh Abdelaziz (-75 kg/kumité masculin) souhaiteront continuer sur la lancée et remporter des médailles au niveau continental.

S’ajoutent à eux les autres athlètes égyptiens, décorés du bronze, lors

du dernier mondial, Yasmin Nasr Elgewily (-50 kg/kumité féminin), Ali Elsawy

(-60 kg/kumité) et également le Marocain, Adel Ali Jina (-67 kg/kumité).

Le Tunisien Thameur Slimani (-84 kg/kumité) sera notamment, aux côtés des Algériens Hocine Daikhi (+84kg/kumité), Widad Draou (-55 kg/kumité) et Loubna Mekdas (+68 kg/Kumité) qui sont les tenants des titres de leurs catégories et parmi favoris pour jouer les premiers rôles.

Au Caire, la Tunisie sera représentée par 25 athlètes:

Liste des athlètes tunisiens en lice au championnat d’Afrique:

Bilel Slimi – MALE KATA

Nour Tlili – KATA FEMALE

Meriem Tlili – JUNIOR KATA FEMALE

Islem Ben Hassan – FEMALE KUMITE -50 KG

Chirine Zarrati – FEMALE KUMITE -55 KG

Wafa Mahjoub – FEMALE KUMITE -61 KG

Malek Nemlaghi – FEMALE KUMITE -68 KG

Chahinze Jemii – FEMALE KUMITE 68+ KG

Mohamed Aziz Frigui – MALE KUMITE -60 KG

Ahmed Sekri – MALE KUMITE -67 KG

Ramee Bouallagui – MALE KUMITE -75 KG

Thameur Slimani – MALE KUMITE -84 KG

Ahmed Khedher – MALE KUMITE 84+ KG

Houssemeddine Chouaya – TEAM KUMITE MALE

Chahed Louati – JUNIOR KUMITE FEMALE -53 KG

Isra Ben Taieb – JUNIOR KUMITE FEMALE 59+ KG

Mohamed Ayatt – JUNIOR KUMITE MALE -55 KG

Mohamed Sallami – JUNIOR KUMITE MALE -61 KG

Mouhib Abid – JUNIOR KUMITE MALE -68 KG

Ranim Ben Hassan – CADET KUMITE FEMALE 54+ KG

Mohamed Iheb Ben Dhifallah – CADET KUMITE MALE -52 KG

Seifeddine Najjar – CADET KUMITE MALE -57 KG

Mohamed Seddik Ben Mabrouk – CADET KUMITE MALE -63 KG

Ayoub BEn Said – CADET KUMITE MALE -70 KG

Rayen Ghazouani – CADET KUMITE MALE 70+ KG.