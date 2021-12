L’Institut supérieur des études technologiques (ISET) de Djerba a abrité, mercredi 1er décembre 2021, la première édition du Salon de l’emploi, auquel ont participé une trentaine d’entreprises, dans l’objectif de booster l’employabilité des étudiants de l’institut à plus de 60%.

Initié par le Centre de carrière et de certification des compétences (CCCC ou 4C), le Salon constitue, selon Nejib Bouabidi, directeur de l’ISET de Djerba, ” un espace d’échange entre l’étudiant et l’entreprise et contribue à l’ouverture à des partenariats avec l’institut en vue d’une meilleure intégration de ses étudiants dans la vie professionnelle “.

Pour sa part, la directrice du Centre de carrière et de certification des compétences, Amira Aiadia, a souligné que le Salon s’inscrit dans la mission du centre: assurer le rapprochement de l’étudiant avec l’entreprise pour une meilleure employabilité.