Tunisia Investment Authority (TIA) a annoncé le démarrage des travaux de la nouvelle Usine Autoliv en Tunisie, aujourd’hui le mardi 30 novembre 2021, à la zone industrielle El Fahs, grâce à une collaboration structurée entre TIA et AFI.

Cet investissement dont le coût dépasse les 84 millions de dinars permettra la création de plus de 500 postes d’emploi.