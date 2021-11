Le comité d’organisation du marathon Comar virtuel a annoncé la participation de plus de 900 athlètes, lors de la 35e édition prévue les 11 et 12 décembre 2021.

Le président dudit comité, Lotfi Haj Kacem, a fait savoir que l’édition 2021 est placée sous le signe : “Courir pour préserver l’environnement”, et que les sommes collectées serviront au reboisement des forêts tunisiennes et ce, en partenariat avec L’association Tunisienne Changement Climatique et du développement durable (Tounes Clean-up).

Et Haj Kacem d’ajouter dans une conférence de presse, mardi à Tunis, que le Marathon Comar est inscrit dans le calendrier International de l’IAAF depuis 2019 et que la pandémie mondiale liée au coronavirus était derrière le report de l’édition 35 en 2021 et de sa tenue sous forme virtuelle cette année.

Selon le président du comité d’organisation du marathon, le fait de baptiser l’édition 35 “Marathon Comar Tunis-Carthage des courses virtuelles 2021”, offre une nouvelle dimension au rendez-vous, en permettant à chacun d’y participer sans aucunes contraintes géographiques et de choisir à partir de la plateforme d’inscription la course à laquelle il souhaiterait participer (5 Km, 21,1 Km ou le 42,195 Km).

“Les épreuves ne feront pas l’objet de temps éliminatoires”, a-t-il indiqué.

Interrogé sur le nombre de participants estimé, Lotfi Haj Kacem a expliqué que ce nombre devrait atteindre les 5 à 10 mille, indiquant que ce denier est susceptible d’accroître à l’approche de la date de l’événement.

Concernant la stratégie de communication adopté par les organisateurs pour promouvoir la nouvelle édition du Marathon, le responsable a affirmé avoir du se restreindre à quelques radios, aux réseaux sociaux et certains autres médias électroniques qui leur semblaient plutôt que de passer par les chaînes de télévisions et ce, dans un souci d’efficience.

A noter qu’un Village Marathon aura lieu les 2 et 3 décembre 2021 à l’Avenue Habib Bourguiba. L’exposition sera assurée par les différents partenaires de Comar dans le domaine sportif et des associations œuvrant dans les domaines de l’environnement et de l’enfance.