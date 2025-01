Le Marathon COMAR de Tunis-Carthage a récemment été honoré du prestigieux Flambeau d’Or, une distinction qui vient saluer l’engagement exceptionnel de cet événement phare dans le domaine du sport, de la culture et du développement social en Tunisie. Cette récompense témoigne non seulement de la qualité organisationnelle du marathon, mais aussi de l’impact profond qu’il a eu sur la scène sportive et communautaire tunisienne depuis sa création.

Le Flambeau d’Or attribué au marathon souligne l’importance de cette manifestation dans la promotion des valeurs olympiques et l’unité qu’elle incarne au sein de la société tunisienne. L’événement, qui attire chaque année des milliers de participants, symbolise un véritable carrefour entre l’excellence sportive et l’engagement social, réunissant des athlètes de tous horizons dans une célébration commune de la passion du sport.

Les organisateurs du marathon, visiblement fiers de cette distinction, ont exprimé leur gratitude envers tous ceux qui contribuent à faire de cette aventure un succès chaque année : partenaires, bénévoles, athlètes et passionnés de sport. Ils ont souligné que ce prix était avant tout une reconnaissance collective du travail acharné pour offrir une expérience de qualité aux participants, tout en célébrant la solidarité et l’esprit d’équipe, des valeurs qui dépassent largement les frontières du sport.

“Ce prix est la récompense de notre engagement envers l’élévation du sport en Tunisie et notre volonté de créer une plateforme qui inspire les générations futures à croire en la force de l’effort et de la persévérance”, ont déclaré les organisateurs du Marathon COMAR.

L’événement continue de se développer et de se renforcer année après année, devenant ainsi un pilier du paysage sportif tunisien. En remportant le Flambeau d’Or, le Marathon COMAR de Tunis-Carthage prouve que la Tunisie est bien ancrée sur la scène internationale du sport et qu’elle demeure un terreau fertile pour l’épanouissement de la culture sportive.