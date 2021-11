A l’occasion de la “Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien”, la Tunisie a réitéré son appel à la communauté internationale à la nécessité d’assurer pleinement sa responsabilité en amenant les forces d’occupation israélienne à se conformer aux résolutions onusiennes et à la légalité internationale.

Cette célébration internationale qui coïncide avec le 29 novembre de chaque année est une occasion renouvelée pour prendre conscience de l’ampleur de la souffrance du peuple palestinien, face à la persistance des répressions israéliennes et des violations des droits des Palestiniens, lit-on dans une déclaration publiée samedi par le ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie poursuivra son appui constant à la cause palestinienne et à la volonté légitime du peuple palestinien de recouvrer ses droits non négociables, notamment l’établissement d’un Etat indépendant avec une pleine souveraineté basée sur les frontières de 1967, avec Al Qods pour capitale.

La Tunisie réaffirme son rejet catégorique de la politique d’annexion menée par les autorités israéliennes et dénonce une violation criante du droit international et du droit humanitaire.

Elle exhorte la communauté internationale à agir sérieusement et d’urgence pour amener Israël à arrêter tout plan d’annexion et à se conformer à la résolution du conseil de sécurité n°2334 de 2016 qui l’appelle à arrêter immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé de manière à progresser dans le règlement du conflit palestino-israélien.

Les agressions israéliennes survenues durant le mois de Ramadan dans les territoires occupés confirment l’urgence de lancer des négociations sérieuses et crédibles, en vue d’asseoir une paix juste, globale et durable dans la région, lit-on de même source.

Et d’ajouter, la Tunisie soutient l’initiative visant à tenir un congrès international avec la participation de toutes les parties concernées en vue d’entamer un véritable processus de paix basé sur le droit international, les résolutions de l’ONU et l’Initiative de paix arabe.

Par ailleurs, la Tunisie se félicite de la contribution de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans l’allègement des souffrances des réfugiés palestiniens, saluant la décision des Etats-Unis de reprendre le financement de cette structure.