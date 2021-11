Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées organise, du 25 novembre au 10 décembre 2021, une série d’activités dans le cadre de l’adhésion de la Tunisie à la campagne des “16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre” portant cette année sur le thème “Orangez le monde : mettre fin dès maintenant à la violence à l’égard des femmes”.

Le programme comporte selon un communiqué publié jeudi 25 courant par le ministère, des activités créatives et de sensibilisation et des rencontres avec des intervenants du milieu académique et scientifique afin de débattre de l’augmentation de la violence en Tunisie au cours des dernières années.

Cette campagne vise, selon la même source, à rompre avec le silence sur la violence, à renforcer la prise de conscience et à changer les mentalités pour lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes, ce qui contribuerait à limiter ce phénomène et ses graves répercussions sur les familles et la société.

Le ministère a réitéré son engagement inconditionnel à défendre les droits des victimes et à parfaire la coordination entre toutes les parties pour intervenir rapidement et en temps opportun en cas de violation des droits des femmes, des enfants et des personnes âgées.

La campagne des 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre est un événement international annuel qui débute le 25 novembre, date de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se poursuit jusqu’au 10 décembre, date de la Journée des droits humains. Elle sert de cadre stratégique aux personnes et organisations du monde entier qui appellent à l’action pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles.