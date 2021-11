Une campagne de reboisement a été lancée au complexe universitaire de la Manouba, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des villes organisée chaque année à l’initiative du bureau de Nations unies pour les établissements humains -ONU-Habitat.

Présidant la cérémonie de lancement de cette campagne, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a estimé que la célébration de la journée mondiale des villes placée sous le signe ” Adapter les villes à la résilience climatique ” et la journée arabe et mondiale de l’Habitat, vient en concrétisation de la conscience quant aux défis auxquels sont confrontés la Tunisie et le reste du monde surtout au cours d’une période où le taux d’urbanisation, dépasse les 70% avec une amplification sans précédent des problèmes liés à ce phénomène.

Elle a souligné que la Tunisie est entrain d’élaborer une stratégie pour faire face aux changements climatiques et les effets qu’ils induisent notamment les inondations, la sécheresse l’élévation du niveau de la mer, la rareté de l’eau, les vagues de chaleur et de froid mais aussi l’étendue urbanistique, les glissements de terrains, les tempêtes, les émissions de gaz à effet de serre, la pollution de l’air…

Et d’ajouter que son département s’est lancé dans l’élaboration de cette stratégie d’un coût de 12 MD qui permettra d’identifier les moyens de protection des villes contre les inondations, afin de garantir la durabilité de tous les composants du milieu urbain notamment les constructions et l’infrastructure de base.