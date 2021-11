Huit jeunes agriculteurs de la localité d’Ain El Karma relevant de la délégation de Temerza (gouvernorat de Tozeur) ont bénéficié d’une formation dans l’aquaculture en eau douce.

Financé par l’association italienne ” Alpo ” en coordination avec l’association de développement durable et de diversité biologique et le commissariat régional au développement agricole à Tozeur, 8 jeunes agriculteurs ont reçu une formation autour du recyclage des déchets du palmier et des dattes en alimentation pour poisson.

Lancé depuis 9 mois, le projet de formation dans l’élevage de poisson dans les eaux douces des oasis a pour objectif de permettre aux bénéficiaires de diversifier leurs sources de revenus en plus d’améliorer la qualité des eaux d’oasis, a indiqué, lundi , à l’agence TAP, le président de l’association, Amin Ben Othman.

En plus des formations techniques et théoriques, chaque agriculteur a reçu 2000 petits poissons en plus d’équipements spécialisés, a ajouté la même source en signalant que les bénéficiaires seront accompagnés jusqu’à la commercialisation du produit.