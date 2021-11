La Tunisie a officiellement adhéré à l’initiative paneuropéenne EURAXESS, un réseau de mobilité des chercheurs et de développement de leur carrière. Lors d’un événement de Kick OFF organisé, vendredi à Tunis, des responsables et universitaires ont expliqué qu’il s’agit d’une initiative qui devrait renforcer l’intégration de la Tunisie dans l’espace européen de recherche orientant son potentiel de recherche et innovation vers plus de compétitivité et davantage de rayonnement à l’international.

Cette adhésion s’accompagne par le lancement du nouveau projet ” Tunisian Euraxess network “, l’expansion d’Euraxess en Tunisie.

Ce réseau a pour objectif principal de faciliter la mobilité des chercheurs et des échanges scientifiques entre la Tunisie et l’Espace européen de la recherche. Sa mise en place s’articulera autour de 3 axes stratégiques : Le renforcement de la visibilité des opportunités de mobilité disponibles entre la Tunisie et les pays de l’Europe, le développement des capacités des acteurs tunisiens de recherche pour un service efficace d’offres de mobilité ainsi que l’institutionnalisation et la structuration des offres de services et des outils d’accompagnement des chercheurs.

Pour ce faire, une base de données d’emploi EURAXESS est mise en ligne comprenant des milliers de postes vacants et des opportunités de bourses. Le réseau propose aussi, à travers plus de 600 centres de services répartis dans les pays membres, en Asie, en Europe et en Amérique, des services web interactif, des alertes par e-mail et des newsletters électroniques, lit-on dans un document distribué à l’occasion.

Selon Malek Kochlef, directeur général de la coopération internationale, il s’agit d’un projet auquel la Tunisie accède, en tant que premier pays de la région arabe et africaine, à une meilleure connexion entre les chercheurs tunisiens et européens et à de meilleures possibilités de financement.

De son côté, le ministre de l’enseignement supérieur, Moncef Boukthir a déclaré à la TAP que ce projet offre aux chercheurs une multitude d’opportunité et de services. La Tunisie, a-t-il dit, est fière d’être le premier pays arabe et africain et le 43e dans le monde à adhérer à ce projet de la commission européenne doté d’outils favorisant le réseautage transnational.

Selon le ministre de l’enseignement supérieur, ce réseau sera mis en œuvre à travers un partenariat stratégique avec les pôles universitaires, devant permettre de créer trois centres de services d’assistance personnalisée dans les régions du nord, du centre et du sud de la Tunisie et 13 points de relais et de contacts dans toutes les universités tunisiennes.

Le projet permettra notamment de promouvoir l’attractivité de la Tunisien en tant qu’une destination de recherche à travers le renforcement de la mobilité entre la Tunisie et les pays européens pour les nationaux mais aussi pour les étrangers, a-t-il expliqué.

“L’adhésion de la Tunisie à ce réseau reflète l’engagement de l’UE à soutenir le processus de développement technologique dans le pays en vue d’améliorer son positionnement stratégique et contribuer à valoriser d’avantage les travaux de recherche de notre communauté scientifique à l’étranger”, a-t-il ajouté.

Selon Helmi Mardassi, directeur général de l’unité de gestion par objectifs-UGPO des programmes européens, la coopération et l’association des deux parties dans le domaine de la recherche scientifiquement permettent notamment un accès quasi-total à tous les mécanismes de financement, une coordination entre les projets, un meilleur alignement de priorités et la possibilité de faire partie intégrante de l’espace européen de recherche.

“Ce projet ambitieux, à plus d’un titre, devrait créer, un environnement propice au transfert de connaissances et à la circulation des chercheurs, dont l’impact sur l’ensemble du système de recherche et d’innovation est indéniable”, a-t-il affirmé dans une déclaration à la TAP ajoutant qu’EURAXESS Tunisie devrait contribuer à une meilleure visibilité du potentiel scientifique de la Tunisie à l’international.