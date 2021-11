La fondatrice de l’Association Farah d’intégration des enfants autistes et à besoins spécifiques, Aziza Othmani, appelle à l’aménagement d’espaces éducatifs respectueux des besoins spécifiques des enfants autistes et à former le personnel éducatif dans ce domaine afin d’assurer un meilleur encadrement aux enfants ayant des troubles de développement ou autistes.

Lors d’une conférence scientifique organisée à Tunis, mercredi 17 novembre 2021, Othmani a souligné que la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) devrait prendre en charge les frais des séances d’orthophonie et d’éducation psychomotrice dédiées aux enfants ayant des troubles de développement, faisant remarquer que les parents sont obligés de payer entre 300 et 500 dinars par semaine pour ces séances.

Par ailleurs, Othmani a souligné la nécessité de fournir des statistiques précises sur le nombre d’enfants autistes et aux besoins spécifiques rappelant que selon l’article 48 de la constitution tunisienne l’Etat protège les personnes handicapées contre toute discrimination et tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société.

De son côté, le directeur général de l’inspection générale au ministère de l’Education, Khémaies Bouali, a mis l’accent sur l’importance de l’approche inclusive qui garantit l’égalité des chances entre tous les apprenants sans exception signalant que les enfants autistes ont des compétences particulières qui leur permettent de réussir et de se distinguer dans plusieurs domaines s’ils sont bien soutenus pour faire faire aux difficultés en milieu scolaire.

A noter que la conférence scientifique vise à échanger les informations et à renforcer les capacités du personnel éducatif et des assistants pédagogiques afin qu’ils puissent assurer un meilleur encadrement scolaire aux enfants autistes ou ayant des troubles de développement.