La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique qui autonomise les entrepreneurs africains des 54 pays africains, a sélectionné 4 949 entrepreneurs du continent pour son programme d’entrepreneuriat 2021.

Les bénéficiaires de 2021 ont été sélectionnés parmi un pool de plus de 400 000 candidatures, en fonction de leur innovation, de leurs performances et de leur potentiel de croissance pour créer des emplois et éradiquer la pauvreté sur le continent.

Composés à la fois de nouvelles start-ups et de petites entreprises existantes, les entrepreneurs Tony Elumelu 2021 ont suivi une formation, un mentorat et un coaching de classe mondiale et auront un accès à vie au réseau des anciens de la Fondation Tony Elumelu

Le fondateur de la Fondation éponyme, Tony O. Elumelu, a déclaré : « A vous les jeunes entrepreneurs africains – travaillez dur, rêvez de rêves et soyez très disciplinés. Vous devez continuer à penser à l’impact. Le parcours de l’entrepreneuriat n’est pas linéaire – il y a des hauts et des bas, mais en restant concentré et résilient, le succès viendra finalement à vous. L’avenir de notre continent est entre vos mains. Ce que vous faites en tant qu’entrepreneurs contribuera grandement à sortir l’Afrique de la pauvreté. Je suis heureuse que nos femmes entrepreneures se portent très bien, avec une représentation de 68 % cette année ».

S’exprimant lors de l’événement, le directeur général de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne, Koen Doens, a déclaré : « Je me souviens très bien, il y a quelques années à Bruxelles, lorsque j’ai rencontré pour la première fois Tony Elumelu lors de l’un des événements de sa Fondation. Nous avons tous les deux été frappés de voir à quel point il y avait une correspondance si claire entre sa vision sur la façon dont il pourrait soutenir l’entrepreneuriat africain et la propre vision de l’Union européenne sur la façon dont nous voulions soutenir l’entrepreneuriat africain… Je suis extrêmement heureux que notre partenariat entre dans cette phase active, et je suis très heureux que plus de 2 400 femmes bénéficieront du programme de formation de la Fondation Tony Elumelu et obtiendront un capital d’amorçage pour soutenir leurs idées. Je suis extrêmement heureux qu’à l’Union européenne, nous puissions faire partie de cette grande entreprise et la soutenir ».

Pour sa part, l’administrateur assistant PNUD/directeur du bureau régional du PNUD pour l’Afrique, Ahunna Eziakonwa, a déclaré : « Notre partenariat avec la Fondation Tony Elumelu sur l’entrepreneuriat des jeunes repose sur notre conviction que l’Afrique ne réussira que lorsque les jeunes africains auront la possibilité d’exceller. C’est ce qui nous a inspiré à investir plus de 20 millions de dollars dans des entrepreneurs africains émergents depuis que nous avons conclu notre partenariat avec la Fondation Tony Elumelu. Notre ambition commune est de responsabiliser 100 000 jeunes entrepreneurs africains au cours des dix prochaines années à travers l’Afrique, en reconnaissant que l’entrepreneuriat est le seul moyen de réaliser les rêves.

Quant au secrétaire général de l’ACP, Georges Rebelo Pinto Chikoti, il a déclaré : « Au nom de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), je tiens à féliciter chaleureusement la Fondation Tony Elumelu pour cette réalisation extraordinaire. Nous sommes fiers de nous être associés à la Fondation Tony Elumelu et à notre partenaire de longue date, l’Union européenne, pour libérer le potentiel de 2 420 jeunes femmes africaines grâce à ce programme d’entrepreneuriat TEF, en fournissant un mentorat et un financement, pour développer et soutenir ces petites entreprises ».

La DG de la Fondation Tony Elumelu, Ifeyinwa Ugochukwu, a conclu l’événement en déclarant : « Aujourd’hui, nous avons formé dix fois plus de jeunes entrepreneurs africains que nous n’en avons formé de 2015 à 2019 combinés. Aujourd’hui, en 2021, nous verserons un montant record de 24,750 millions de USD directement aux entrepreneurs africains des 54 pays africains ».

Depuis sa création, la Fondation Tony Elumelu a financé un total de 15 847 entrepreneurs qui ont créé plus de 400 000 emplois directs et indirects. Grâce à TEFConnect, la plateforme numérique exclusive de la Fondation, elle a fourni un soutien au renforcement des capacités, des conseils et des liens commerciaux à plus de 1,5 million d’Africains.

Les candidatures pour la Fondation Tony Elumelu 2022 s’ouvrent le 1er janvier 2022, sur www.TEFConnect.com. Pour obtenir une liste des entrepreneurs Tony Elumelu sélectionnés en 2021 et des informations sur nos candidats, veuillez visiter le site Web de la Fondation Tony Elumelu ici (https://bit.ly/30pmzqN).