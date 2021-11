” Dans le cadre de la continuité de l’Etat, le gouvernement publiera prochainement, dans le Journal officiel de la république tunisienne (JORT), les différentes conventions conclues précédemment avec l’Union générale tunisienne du travail “. C’est en tout cas ce qu’a affirmé, lundi 15 novembre 2021, Noureddine Taboubi, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Lors d’une conférence de presse tenue à La Kasbah à l’issue de la première réunion entre l’UGTT et le gouvernement de Najla Bouden, Taboubi a indiqué qu’environ 6 000 travailleurs des chantiers bénéficieront, avant le 15 décembre prochain, de la régularisation de leur situation.

Taboubi a qualifié cette première réunion de positive et franche lors de laquelle la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est engagée à la révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Il a également été convenu, selon Taboubi, de discuter plusieurs autres dossiers comme la réforme des entreprises publiques, la maîtrise des prix, le contrôle des circuits de distribution, la réforme fiscale, le système de compensation et autres.

” La volonté du gouvernement de résoudre tous les dossiers est positive pour la poursuite du partenariat avec la centrale syndicale dans l’avenir “, selon lui, indiquant que des réunions devraient se tenir prochainement dans le cadre de commissions mixtes pour identifier les axes des réformes.

Taboubi a souligné que l’engagement des deux parties permettra d’améliorer la situation économique, sociale, sanitaire et éducative dans le pays.

Il a, en outre, fait savoir qu’une réunion se tiendra vendredi 19 courant entre le secrétaire général adjoint chargé du secteur public et la Fédération générale de l’électricité et du gaz pour examiner le dossier des énergies renouvelables et de la STEG (Société tunisienne d’électricité et du gaz).

Transparence dans la mise en œuvre des réformes

De son côté, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a souligné l’engagement du gouvernement actuel à mettre en application toutes les conventions conclues précédemment pour assurer la continuité de l’Etat.

Il a assuré que le gouvernement optera pour l’approche participative et la transparence dans la mise en œuvre des réformes nécessaires pour le pays.

Le ministre a précisé que le gouvernement a expliqué à l’UGTT que le pays passe par une situation délicate à tous les niveaux, soulignant toutefois son engagement à trouver des solutions à tous les dossiers dans le cadre d’une approche participative.