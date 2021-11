“Les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la formation professionnelle, l’emploi et l’initiative privée” a été au centre de l’entretien qu’a eu le ministre de l’Emploi et la Formation professionnelle, Nasredine Nsibi, avec des membres de la délégation permanente de la Tunisie auprès de l’ISESCO.

Dans un communiqué publié par le ministère, Nsibi a souligné la disposition du ministère d’impulser la coopération avec l’organisation de l’ISESCO, mettant en exergue le rôle des organisations internationales en matière d’échange des expériences dans le secteur de la formation professionnelle et l’appui de l’initiative privée en vue de former des compétences dans ce domaine et promouvoir le processus économique des pays arabes.

De leur côté, les membres de la délégation permanente de la Tunisie auprès de l’ISESCO, composée du directeur des affaires juridiques, Mohamed Hédi Shili, du directeur du centre de prospection stratégique, Kais Hammami, ont salué l’expérience de la Tunisie dans le domaine du leadership des affaires, de la formation professionnelle et de la promotion de l’employabilité.

A noter que l’ISESCO organise les 16 et 17 novembre courant une conférence sur le leadership des affaires et l’autonomisation économique de la femme.