Le projet TouMaLi “Contribution des systèmes de gestion durable des déchets dans le secteur du tourisme à la protection des écosystèmes marins” a été lancé le 13 novembre 2021.

Mis en œuvre par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET), il vise à réduire l’abondance des déchets marins. Il s’agit d’un projet régional de transfert des technologies innovantes au niveau des 4 pays partenaires, à savoir la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte et le Maroc.

L’objectif principal du projet est de réduire l’abondance des déchets marins en mer méditerranée, en développant et en mettant en œuvre un système de gestion durable des déchets pour les régions touristiques des pays d’Afrique du Nord bordant la mer Méditerranée.

Lors de la journée de lancement de ce projet organisée par le CITET en collaboration avec le ministère de l’environnement, l’accent a été mis sur l’importance de telles initiatives pour l’identification des solutions techniques et managériales pour résoudre cette problématique délicate.

Tous les intervenants ont insisté sur l’urgence de trouver une solution adaptée au contexte tunisien pour minimiser, recycler et traiter les déchets de plastique et notamment ceux produits par l’activité touristique afin de protéger la Méditerranée, cet écosystème fragilisé de jour en jour par les quantités énormes des déchets qui y sont déversées.

Les débats ont aussi porté sur l’importance de la coordination entre les différents intervenants pour faire face à ce problème et mettre en œuvre des solutions efficientes.

Ce projet est financé par le ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (BMU), dans le cadre du Programme de financement de la lutte contre les déchets marins et piloté par l’Université de Rostock.

La journée a regroupé des représentants des partenaires internationaux du projet, à savoir l’Institut Leibniz pour la recherche sur la mer Baltique Warnemünde (IOW), LandBell Group et econnexions avec la participation des différents intervenants dans le domaine de gestion des déchets, de la gestion du littoral et du secteur du tourisme (organismes publics, des ONG, des communes, des hôteliers, et toutes les parties intéressées).