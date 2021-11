La localité d’Ellès dans la délégation de Seres (gouvernorat du Kef) a abrité, samedi et dimanche (13 et 14 novembre 2021), la première édition du festival international ” El Hilga ” de l’huile d’olives, avec la participation de plusieurs pays dont la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, la Libye, le Maroc et la Palestine.

Le festival a pour objectif de faire connaitre les richesses culturelles et civilisationnelles de la région, mais également, son savoir-faire en matière de production de l’huile d’olives, a indiqué à l’Agence TAP, le coordinateur du festival, Karim Mannai.

Pour cette première édition du festival, un programme riche et varié a été établi par les organisateurs comportant en particulier des spectacles musicaux traditionnels des pays participants, des chorégraphies assurées par des cavaliers locaux ainsi que des conférences sur la production de l’huile d’olives dans la région, en plus d’une kermesse de dégustation, a souligné la même source.