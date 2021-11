Le Stade olympique de Sousse rouvrira ses portes aux équipes et au public dès mars 2022, selon le cahier des charges exigé par la fédération internationale de football (FIFA), promet le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, qui avait effectué une visite de travail à Sousse, vendredi 12 novembre 2021.

Il précisera que 92% des travaux d’extension sont terminés depuis la levée du confinement et la résolution de certains problèmes qui entravaient auparavant l’exécution du projet.

Lors d’une séance de travail qui s’est tenue au siège du gouvernorat de Sousse, le ministre a pris connaissance des différentes composantes du projet d’extension et d’aménagement du stade olympique de Sousse, dont la capacité d’accueil sera portée à 40 000 spectateurs au lieu de 23 176 spectateurs actuellement.

Le coût total de réalisation des travaux a été estimé à 32 millions de dinars, avec un financement conjoint entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la municipalité de Sousse dont la contribution est de l’ordre de 6 millions de dinars.

Les travaux consistent notamment en l’extension des gradins et des tribunes extérieures Est, Nord et Sud, outre les travaux d’éclairage et l’installation des tableaux lumineux, l’aménagement d’une tribune de presse du côté des vestiaires et l’installation des équipements de transmission audio-visuelle.

Le Ministre a également pris connaissance des composantes du projet de réalisation d’une piscine olympique à Sousse au sein du complexe sportif et de jeunesse situé sur la route de Kalaa Sghira, construit sur une superficie totale de 7 500 m2 pour un coût estimé à 13,366 millions de dinars.

Les travaux comprennent notamment la construction d’une piscine olympique, contenant un bassin de 50 m et un bassin d’entraînement, des espaces d’accueil, une salle de musculation, des locaux administratifs, une buvette, des vestiaires (1 100 m 2), des espaces artistiques et de services.

La création d’un institut sportif au sein du complexe intégré de jeunesse et des sports de Bouhsaina a été également au centre de la réunion, notamment au vu de la présence d’espaces sportifs à proximité du lieu proposé, qui sont actuellement exploités par les élèves de la section sport.

Le ministre a promis d’approfondir la réflexion sur cette demande, appelant à la recherche de sources de financement pour mener à bien la réalisation de ce projet.