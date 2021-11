Le ministre du Transport, Rabii Majidi, appelle à l’élaboration d’un manuel de procédures unifié fixant toutes les règles de sécurité pour l’exploitation du quai pétrolier du port de Radès et le suivi de leur concrétisation.

Il a, également, appelé, lors d’une visite à la rive sud du port de Radès à l’occasion du lancement de la réexploitation du quai pétrolier, vendredi 12 novembre 2021, à la mise en place de mécanismes de surveillance et la garantie de l’intervention urgente en coordination avec les représentants des compagnies pétrolières qui exploitent le quai, l’administration portuaire et les autorités compétentes.

Le premier navire a accosté au quai qui a fait l’objet d’une opération de maintenance et de développement, durant deux années, pour un coût de plus de 9 millions de dinars, précise un communiqué du ministère des transports.

Ce quai va permettre le déchargement des hydrocarbures importées par les sociétés basées dans la zone pétrolière de Rades selon les nomes internationales et dans le respect des règles de sécurité les plus strictes.

Le quai pétrolier permettra, également, d’accueillir des bateaux de plus grande taille et allégera la pression sur le quai multivrac du port, ce qui permettra de réduire les délais d’attente des navires devant le port et d’éviter les amendes d’attente supplémentaires.