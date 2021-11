Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières et celui de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche ont convenu d’augmenter les loyers des terres domaniales agricoles exploitées par les Sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA), et ce en vertu d’un accord commun entre les deux départements.

Lors d’une séance de travail tenue vendredi 12 novembre avec les cadres du ministère des Domaines de l’Etat et ceux de l’Agriculture, Mohamed Rekik a souligné que les terres domaniales agricoles constituent une source pour le développement économique et social du pays et une opportunité d’investissement.

Il a également insisté sur l’équilibre entre l’incitation à l’investissement dans le secteur agricole et la réalisation des objectifs de rendement financier souhaité pour assurer l’appui au budget de l’Etat.

Rekik a aussi a mis l’accent sur l’importance du contrôle des méthodes d’exploitation des terres domaniales agricoles tout en appelant à prendre en compte les intérêts des catégories vulnérables.