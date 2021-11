Le ministre de la Défense nationale Imed Memmiche a reçu, vendredi 12 novembre, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie, Donald Blome.

La rencontre a porté sur le renforcement de la coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Unis, indique un communiqué du département de la Défense.

Le diplomate américain s’est félicité, pour sa part, du haut degré de la coopération et des réalisations accomplies dans ce domaine.

Il a également fait part de la disposition de l’administration américaine à poursuivre le soutien apporté à la Tunisie en matière de sécurité frontalière, de formation, d’entrainement et d’aide technique.

A cette occasion, Imed Memmiche a mis en exergue l’importance du partenariat stratégique entre la Tunisie et les Etats-Unis, soulignant que la coopération militaire tuniso-américaine a connu ces dernières années un progrès qualitatif et quantitatif dans les domaines de la formation, de l’entraînement et du renforcement des équipements. Cette coopération a permis, a-t-il dit, d’améliorer la promptitude opérationnelle de l’institution militaire.