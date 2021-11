La société Al Karama Holding a démenti, vendredi 12 novembre 2021, les informations faisant état de renvoi d’un journaliste de radio Shems Fm, soulignant toutefois que certains contrats sont arrivés à terme et que les personnes concernées ont perçu la totalité de leurs droits.

Les ressources humaines de la station ont été renforcées par le recrutement, sous contrat, de nouveaux journalistes, ajoute Al Karama Holding.

La section du Syndicat national des journalistes tunisiens à radio Shems Fm avait critiqué, dans un communiqué publié mercredi 10 courant, le flou qui entoure le processus de cession de la radio. Il refuse, au passage, des licenciements abusifs et du harcèlement exercé sur le personnel du média.

Des structures syndicales, de leur part, dénoncent l’intervention du représentant légal de la radio pour interdire la diffusion de leurs communiqués dans les bulletins info et leur retrait du site web de la station.

La société se réserve le droit de saisir la justice contre les fausses allégations contenues dans les déclarations des syndicats, lit-on de même source.

Al Karama Holding réitère son appel à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) à faire face, dans le cadre de la loi, à tous ceux qui s’avisent à utiliser les tribunes de radio pour adresser des accusations sans aucun fondement.

En ce qui concerne la cession de la radio, la société explique que cette opération sera finalisée dans les jours qui viennent après l’obtention, début novembre 2021, de l’approbation de l’Office national de télédiffusion.

Depuis la signature du contrat de cession, la société a entamé un processus de négociation et de coordination avec tous les créanciers dont la Caisse nationale de sécurité sociale, la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement et l’Office de transmission pou trouver un accord sur le remboursement et l’échelonnement des dettes.