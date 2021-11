L’Agence de promotion de l´investissement extérieur (FIPA) vient de lancer un programme ” Uptunisia by Fipa ” de mobilisation des compétences tunisiennes à l’étranger. L’annonce a été faite par le directeur général de FIPA-Tunisia, Abdelbasset Ghanmi, alors qu’il intervenait lors d’un panel tenu en marge du Salon “Tunisian Diaspora meets local firms” organisé le 11 novembre 2021.

Il a précisé que ce programme sera la solution opérationnelle pour consolider davantage les liens de la Tunisie avec ses compétences de l’étranger en matière d’innovation et d’entrepreneuriat.

Lancé en mars 2021, ce programme s’inscrit dans le cadre du projet ” Développement des opportunités d’emploi et d’investissement à travers la mobilisation de la diaspora ProGreS Migration “. Il est co-financé par l’UE et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et mis en œuvre par la GIZ Tunisie.

L’objectif est de sensibiliser les compétences tunisiennes à l’étranger qu’un investissement en Tunisie porte des atouts compétitifs d’une part et de dynamiser l’investissement étranger en s’appuyant sur la Diaspora Tunisienne d’autre part.

Pour lui, les compétences tunisiennes à l’étranger ont toujours constitué un intérêt particulier pour FIPA-Tunisia à travers l’organisation d’actions communes de promotion, la mise en relation avec les réseaux de business en Tunisie ainsi que le décernement d’un ” Diaspora Award ” en gage de reconnaissance.

Ghanmi a mis en lumière les problèmes majeurs rencontrés dans le processus de la création d’entreprises à savoir le problème d’accès à l’information et aux données et la lourdeur administrative.

La FIPA-Tunisia a participé au salon par un stand virtuel pour présenter les services de l’Agence et les opportunités offerts pour l’investissement en Tunisie.

Le salon “Tunisian Diaspora meets local firms” est organisé le 11 novembre 2021 par l’Agence Allemande de coopération internationale (GIZ), en collaboration avec la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK).