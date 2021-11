Hackathon Smart Cities 2021 est une manifestation visant à faire émerger les projets qui aident les villes tunisiennes ( municipalités) à utiliser les nouvelles technologies pour améliorer la qualité de leurs services aux citoyens et transformer le paysage actuel des villes tunisiennes.

Cette manifestation est organisée par le Technopole Sfax, Costart (en partenariat avec ATI), la Fédération nationale des communes tunisiennes ( FNCT), la section tunisienne de l’Organisation IEEE, l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT) et l’Université de Sfax. Cette année, Tunisian Smart Cities et l’Institut supérieur d’informatique (ISI) ont rejoint la manifestation.

Après la réussite de la première édition, GIZ sera encore le partenaire officiel de cette édition et assurera les cadeaux des finalistes.

L’objectif de ce hackathon est de faire émerger des produits à forte valeur ajoutée développés par des startups, des entreprises et de nouveaux étudiants, afin de résoudre les problématiques et répondre aux besoins des communes.

Après une phase de diagnostic et études avec les communes, six problématiques ont été retenues pour Hackathon Smart Cities 2021, à savoir : gestion des relations citoyennes ; collecte des déchets ; gestion de l’énergie et éclairage publique ; digitalisation des services de la commune ; gouvernance numérique ; contrôle des engins par GPS.

Douze communes ont participé à la manifestation, à savoir : Rades, Rdayef, Ksar Helal, Ben Guerdan, Beni Khira, Agareb, Jammel, Bizerte, La Marsa, Sfax, Ouedhref, Le Kef.

A rappeler que Hackathon Smart Cities 2021 a été lancé le 15 avril et s’achève le 12 novembre 2021, et a comporté 4 phases :

✔ Des rencontres avec les municipalités pour discuter les sujets et soucis de la communauté à travers des webinaires et des visioconférences animés par des spécialistes du domaine.

✔ Des sessions de formation en ligne sur les différents outils technologiques permettant de développer des solutions intelligentes qui répondent aux besoins des municipalités.

✔ Des sessions de formation assurées par des experts multidisciplinaires et des Mentors afin d’aiguiller le développement de leurs projets, d’améliorer les idées des projets, et d’aider à résoudre les limites techniques pour le bon développement des projets permettant de résoudre les problèmes des villes.

✔ Pitch et sélection des meilleurs projets par un comité d’experts et de spécialistes nationaux et internationaux.

Timeline :