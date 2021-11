Le projet Tfanen-Tunisie Créative a été au centre d’une réunion tenue mardi 9 novembre au ministère des Affaires culturelles.

Tfanen – Tunisie Créative est un projet d’appui au renforcement du secteur culturel financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme d’appui au secteur de la culture en Tunisie (PACT) du ministère des affaires culturelles.

Ce projet de collaboration du réseau EUNIC qui est un réseau des instituts culturels nationaux de l’Union européenne (European Union National Institutes for Culture) est mis en œuvre par le British Council.

Une enveloppe de 9,7 millions d’euros a été allouée pour la mise en œuvre de ce programme bilatéral sur la période 2016-2021 et pour toutes les activités du programme.

Les principales activités ainsi que les réalisations effectuées depuis le lancement de ce projet en 2016, ont été présentées lors de cette rencontre présidée par la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi.

Tfanen-Tunisie Créative a été représenté par Robert Ness, Directeur du British Council Tunisia et Premier Responsable du projet, Andrea Jacob, Directrice du Goethe-Institut Tunis et présidente d’EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne Tunisie.

Du côté tunisien ont été notamment présents Youssef Ben Brahim, chef du cabinet, Feki Soufiane, Directeur Général du Théâtre de l’Opéra et Radhia Amri, chargée de la direction du bureau des études, de la planification et de la programmation.

La ministre a mis l’accent sur la contribution de ce projet dans le soutien de la culture en Tunisie et dans l’appui de la diversité culturelle et sa diffusion à l’échelle locale, nationale et internationale. Elle a également relevé le rôle de Tfanen dans le renforcement de la créativité et de l’innovation auprès des jeunes dans tous les secteurs culturels.

Hayet Ketat Guermazi a encore évoqué le rôle de Tfanen dans le renforcement des capacités des institutions culturelles à développer leurs mécanismes de gestion de projets et étendre leur contribution au développement durable.

Les représentants de Tfanen-Tunisie créative ont donné un aperçu des principaux indicateurs du projet, de son programme d’action pour la période à venir par le biais d’une stratégie de communication qui valorise les projets culturels au double plan national et à international.

Tafanen accorde une attention particulière aux projets ayant une valeur ajoutée dans le domaine de la décentralisation, et bénéficiant aux jeunes et aux femmes.

Ce projet s’intéresse à tous les secteurs de la culture dont les Arts dramatiques, le Livre et l’édition, les Arts plastiques, les Arts scéniques, danse, théâtre, la Musique, le Patrimoine matériel et immatériel, les nouvelles formes d’expression artistiques (notamment liées au développement du numérique et ses supports), le Cinéma et l’audiovisuel et le Tourisme culturel.