Lancé en 2011, le prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et Moyen Orient (POESAM) récompense les meilleurs projets innovants de start-ups ayant un impact positif dans leur zone géographique, et répondant aux objectifs de développement durable.

A travers ce projet, Orange réaffirme sa volonté de contribuer au développement socioéconomique des pays dans lesquels il opère, soutenir l’innovation sociale et environnementale et encourager l’entreprenariat.

Une 11ème édition qui a récompensé 4 projets

Cette année, 1679 candidatures ont été collectées dans l’ensemble des 17 pays où le concours a lieu.

Le POESAM 2021 s’est décliné en 2 prix :

Un prix féminin international qui est soutenu à hauteur de 20 000€ et qui récompense un projet porté par une femme ou qui a pour vocation d’améliorer directement les conditions de vie des femmes ;

qui est soutenu à hauteur de 20 000€ et qui récompense un projet porté par une femme ou qui a pour vocation d’améliorer directement les conditions de vie des femmes ; Un grand prix international qui récompense trois projets à impact social et/ou environnemental s’appuyant sur des outils technologiques. Les 3 projets sont récompensés à hauteur de :

25 000€ pour le 1 er prix,

prix, 15 000€ pour le 2 ème prix,

prix, 10 000€ pour le 3ème prix.

Les grands gagnants de la compétition internationale

Lors de l’AfricaTech Festival, organisé en ligne du 8 au 12 novembre 2021, s’est tenue la

e-cérémonie présidée par Mme Elizabeth Tchoungui, Directrice RSE, Diversité et Solidarité du Groupe Orange et Présidente déléguée de la Fondation Orange et M. Alioune Ndiaye, Président Directeur Général d’Orange Middle East & Africa qui ont révélé les gagnants.

Pour le Prix Féminin, le lauréat est :

The Mmaabo App (https://oran.ge/3wsucZs) (Botswana) – une plateforme sur laquelle les femmes enceintes peuvent bénéficier d’un soutien tout au long de leur grossesse et même après l’accouchement.

Pour le Grand Prix International, les lauréats sont :

3ème prix : Agrinect (https://oran.ge/3BZbARS) (Botswana) – Agrinect est une entreprise numérique qui réduit les coûts de commercialisation et de transport des produits agricoles au Botswana et dans toute l’Afrique en mettant les agriculteurs en contact avec leur marché cible.

2ème prix : Kumulus (https://oran.ge/3H3ec59) (Tunisie) – Kumulus produit des machines qui ont la taille d’un mini frigo et qui produisent 30 litres d’eau potable par jour n’utilisant comme ressources que de l’énergie solaire et l’humidité dans l’air.

1er prix : OuiCare (https://oran.ge/3obFM7I) (Cameroun) – un carnet de santé électronique qui permet aux personnes d’avoir à tout moment accès à leurs informations médicales et aux médecins d’avoir une lecture linéaire de l’état de santé de leurs patients ainsi que leurs antécédents médicaux.

Des années de soutien à l’entrepreneuriat, l’innovation responsable et l’émancipation des femmes en Afrique et au Moyen-Orient

Dans un continent africain en pleine ébullition, à la fois démographique et économique, la jeunesse africaine a plus que jamais besoin de soutien pour entreprendre. Orange, partenaire historique de l’Afrique a à cœur de soutenir cette jeunesse en lui offrant la possibilité de se valoriser grâce au POESAM notamment. Faisant de l’égalité homme-femme une priorité, Orange met en place des actions concrètes pour œuvrer en ce sens. L’une d’entre elles est le Prix Féminin international inclut dans le concours POESAM 2021. Mis en place depuis 2 ans maintenant, ce prix récompense des projets impliquant directement des femmes.

Depuis le lancement du POESAM en 2011, Orange a récompensé à hauteur d’environ 555 000€ plus d’une trentaine de gagnants et financé l’accompagnement de plus de 87 entrepreneurs par des experts Orange ou ses partenaires.

L’entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient est plus que jamais ancré dans la vie des populations. Cette tendance se confirme par le nombre de candidatures collectées dans le cadre du POESAM qui a connu une augmentation de +124% entre 2011 et 2021.

Revivez la cérémonie de remise des prix sur ce lien (https://bit.ly/3ogdIQo).

Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte plus de 130 millions de clients au 30 septembre 2021. Avec 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020, Orange MEA est la première zone de croissance du Groupe. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte plus de 50 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

À propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et 139 000 salariés au 30 juin 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait, au 30 juin 2021, 263 millions de clients dans le monde, dont 218 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique intitulé « Engage 2025 ». Axé sur la responsabilité sociale et environnementale, ce plan vise à réinventer le modèle commercial du Groupe en tant qu’opérateur. Tout en intensifiant l’activité dans les domaines en croissance et en plaçant les données et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend se positionner comme un employeur attractif et responsable, en adéquation avec les métiers émergents.

Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock-Exchanges (symbole ORAN).

Pour plus d’informations sur Internet et votre mobile : www.orange.com, www.orange-business.com, ou suivez-nous sur Twitter : https://bit.ly/3c1CrSJ.