Le ministre des Affaires religieuses Brahim Chaïbi a reçu, mardi, l’Archevêque Ilario Antoniazzi de l’Archidiocèse catholique de Tunis.

La rencontre a été l’occasion de prendre connaissance de la situation de la communauté chrétienne en Tunisie ainsi que des conditions de travail et des préoccupations des responsables religieux chrétiens dans le pays, indique un communiqué du ministère.

Brahim Chaïbi a réaffirmé que la Tunisie est une terre de rencontre et de tolérance interconfessionnelle, et que l’Islam insiste sur le respect des religions et la protection des fidèles de toutes les confessions.

Il a encouragé l’Archevêque de Tunis à mieux faire connaître la richesse et la diversité des civilisations qui ont marqué la Tunisie, et à promouvoir le tourisme religieux dans le pays.

Mgr Antoniazzi s’est pour sa part félicité du climat de confiance et de sérénité dans lequel vit la communauté chrétienne en Tunisie, grâce à la sécurité que leur garantit l’Etat dans la pratique de leur culte et au respect de leurs rites et rituels de la vie quotidienne. ” Cet respect et cette sécurité ont renforcé l’amour et l’estime de la communauté chrétienne pour la Tunisie “, a-t-il ajouté.

Il a également exprimé sa volonté d’agir en vue de rapprocher les peuples et les religions, contribuer à répandre la paix dans le monde et faire connaître la Tunisie en tant que terre de fraternité et de coexistence harmonieuse et pacifique, indique le communiqué.

La communauté chrétienne compte environ 35 mille membres en Tunisie, le christianisme étant la seconde religion dans le pays après l’Islam.