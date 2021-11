“Whale Tribe Fundraising”, est une campagne de “Tribefunding” qui réinvente le financement de la culture et de l’économie créative à une époque où l’art et la culture sont parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie du Covid-19.

Pour sa campagne de tribefunding, la startup culturelle Art Culture Studio (ACS) lance l’ACS Membership Card, la première carte culturelle en Tunisie et en Afrique du Nord pour soutenir la campagne Whale Tribe Fundraising* (WTF*) et permet à la communauté d’assister aux événements d’Art Culture Studio.

Vidéo de la campagne :