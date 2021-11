Comment réinventer le financement de la culture en Tunisie, à une époque où l’art et la culture sont parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19 ? La réponse tient en trois mots : «Whale Tribe Fundraising».

Ce nouveau concept de financer l’économie créative, initié par la startup culturelle Art Culture Studio (ACS), permet aux projets révélateurs de talents de voir le jour. S’abonner à l’ACS Membership Card, la première carte culturelle en Tunisie et en Afrique du Nord permet de soutenir la campagne Whale Tribe Fundraising* (WTF*) et d’assister aux événements d’Art Culture Studio. Cette campagne d’appel aux abonnements, lancée par un teasing sur le compte Instagram de la plateforme, a été l’occasion de rappeler aux membres de la communauté les valeurs qui les unissent.

Aux origines de ce projet

L’idée de la startup culturelle ACS est née durant le confinement, lorsque la Maison de l’Image et The Tunisians ferment leurs portes suite à la crise sanitaire de Covid-19. Depuis leur création en 2015, ces deux projets culturels ont œuvré fortement à la formation de jeunes issus des quartiers populaires et des régions dans les métiers de l’image et à leur intégration dans le monde professionnel.

Wassim Ghozlani, photographe, directeur artistique et cofondateur d’ACS conçoit ainsi une passerelle innovante vers la culture. En décembre 2020, Wassim et son équipe décident d’ouvrir un nouvel espace d’Art et de Culture à Bhar Lazreg, un quartier populaire en cours de réhabilitation. Ils rencontrent plus de 200 artistes et entrepreneurs culturels pour discuter des problèmes actuels, de projets futurs et des solutions possibles pour pallier au manque de soutien et de structure dans le secteur culturel.

L’aventure ACS commence alors, avec pour ultime mission de repenser le modèle économique de la culture en créant une plateforme digitale ; son objectif est d’aider les artistes et les marques jeunes et engagés dans leur distribution, leur mise en avant et leur promotion.

Des projets et des histoires d’artistes innovants et innovateurs

Vient alors Whale’s Movement, le mouvement artistique et culturel dédié à la nouvelle génération d’artistes et créateurs tunisiens qui a vu le jour en septembre dernier. Le Whale’s Movement a rassemblé plus de 130 artistes et créatifs à Hammamet pendant trois jours. Il y a eu des discussions, des concerts et beaucoup d’interactions entre des artistes et des communautés qui ne s’étaient jamais croisés auparavant.

Pour citer certaines voix créatives et des activistes qui ont rejoint le mouvement : Rym Ben Zyna, Azza Slimene, Nesrine Makhlouf, Samy Snoussi, Emna Ben Yedder, Wafa Gabsi, Yallo, Katybon, 4lfA, Belhassen Empire, Safwizz, Stou, Benjemy, Hamdi Ryder, Zied Hamrouni, Hearthug, Ines Affes, Haze-m, Hoofman, Nuri, Apachon, Fatma Aroua, Mylow et plein tant d’autres…

Dans la foulée de cet effort collectif, cette campagne de tribefunding WTF* souhaite également renouer cet esprit de mobilisation et d’engagement. Des journées portes ouvertes sont organisées du 11 Novembre à fin Décembre 2021 à l’Art Culture Studio invitant la communauté et les passionnés à rejoindre un programme d’événement alliant performances, découvertes et débats accessibles à la fois en ligne et en physique. Et ce n’est qu’un début !

Investir dans l’économie culturelle et créative pour plus d’impact

L’art et la culture comptent aujourd’hui parmi les secteurs les plus affectés par la pandémie de Covid-19. Ils bénéficient toutefois d’une image positive qu’il convient d’entretenir et d’améliorer grâce à la campagne Whale Tribe Fundraising. Ceci est aussi un appel aux entreprises, aux associations et aux institutions à prendre part à l’aventure et à soutenir la culture en Tunisie. Nous voulons leur montrer que nous pouvons optimiser leurs actions RSE et qu’elles peuvent aussi créer la disruption dans un secteur longtemps en manque de reconnaissance.

Les nouvelles technologies au service de la culture

A travers www.artculture.studio, les abonnés auront un accès aux évènements, à un contenu exclusif, à des réductions et à d’autres avantages disponibles tout au long de l’année. Grandement illustrée par sa formule hybride, l’enjeu de la plateforme serait ainsi d’opter pour une carte membre ACS physique ou digitale. La carte digitale, quant à elle, invite la diaspora tunisienne à rejoindre la tribu ACS avec une solution de paiement adapté. Cette carte membre ACS faite par les artistes pour les artistes est la solution la mieux adaptée à ce nouveau modèle de financement participatif et à la réalisation des ambitions de WTF : atteindre 2 000 abonnements d’ici Janvier 2022 et ainsi atteindre le palier suivant dans son développement. A terme, seulement 5 000 cartes membres ACS seront distribuées au courant de l’année 2022.

A propos d’ACS :

Art Culture Studio est une startup culturelle qui aspire à réinventer la société à travers l’art et la culture par le biais de la mise en valeur d’une communauté de talents, de la création d’une panoplie de solutions collaboratives et d’événements physiques et digitaux, de la formation des jeunes et le développement de leurs compétences créatives ainsi que la mise en place d’un média régional hybride qui informe et inspire.

Art Culture Studio est soutenu par la Fondation Drosos qui vise à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation du secteur culturel et des économies créatives.

