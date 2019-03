Le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine el Abidine, a souligné que son ministère s’oriente vers l’encouragement des industries culturelles créatives innovantes ainsi que les porteurs de projets privés en vue de créer des espaces culturels a même d’appuyer la politique culturelle du pays signalant que” nous disposons d’un plan de financement pour garantir leur fonctionnement et leur pérennité”.

Présidant l’ouverture du nouvel espace culturel “Elduende” à l’Ariana, il a précisé que le ministère prépare une convention de partenariat avec l’une des institutions bancaires pour lancer un master dans la discipline “Gestion des politiques culturelles” à l’université Dauphine Paris, ce qui permettra de développer les politiques culturelles et d’améliorer le rendement de l’action culturelle et créative d’une manière scientifique et développée.

En inaugurant ce nouvel espace, le premier en son genre à l’Ariana, le ministre s’est félicité de cette initiative estimant que la culture de proximité constitue l’un des mécanismes de l’action culturelle auquel le ministère apporte son soutien.

Le gouvernorat de l’Ariana, a-t-il ajouté, a besoin d’espaces culturels publics et privés pour diffuser la culture auprès de tous et généraliser les activités culturelles de manière à répondre aux besoins du citoyen, toutes tranches d’âge confondues.

Ce centre culturel, longuement attendu par les adeptes de culture et passionnés de l’art, jouera, ainsi, un rôle important dans la dynamisation de la vie culturelle et artistique.

Ouvert 7 jours sur 7, aux jeunes, toutes catégories confondues, ce nouveau lieu d’art, de culture mais aussi de formation regorge d’une série d’activités allant du théâtre jusqu’au cinéma en passant par la musique, la danse, l’expression corporelle, la chorégraphie…

L’idée de ce projet doté de divers clubs, d’une salle de projection, d’un espace de lecture et d’une salle de danse revient à Mouna Chtourou, professeure de musique, compositrice et luthiste.

Diplômée de l’Institut supérieur de musique de Tunis (ISM) et musicologue, elle a participé à plusieurs sessions de formation surtout en France, ce qui lui a permis de fonder, en 2009, son propre institut privé de musique et d’entrer progressivement dans la cour des grands.

Depuis 2009, une idée l’obsède, celle de créer un espace où tous les courants artistiques se confondent et où artistes de tous bords peuvent se rencontrer et échanger leurs expériences. Ainsi, le rêve d'”Elduende” est devenu enfin une réalité. Mais d’où vient ce nom si étrange?

Elduende est un mot intraduisible. Il trouve sa source dans la culture hispanique et plus précisément dans l’art du flamenco. Il désigne cet instant d’extase et ce geste de grâce lors d’une prestation d’un torero ou d’un artiste de flamenco.

Outre cette appellation des plus intrigantes, cet espace se veut un lieu d’initiation et de connaissance qui espère répondre aux intérêts culturels des habitants.