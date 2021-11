La 5ème Assemblée générale de la Tunisian Automotive Association “TAA“ a eu lieu à Tunis jeudi 28 octobre 2021, en présence de 60 de ses membres (entreprises nationales et internationales actives dans le secteur automobile installées en Tunisie) ainsi que ses partenaires parmi les institutions gouvernementales et organisations non gouvernementales.

L’AG a clôturé ses travaux avec succès après la présentation du « Rapport Annuel 2020 » de l’association, le rapport du commissaire aux comptes, l’approbation des états financiers de l’exercice de l’année 2020, ainsi que la présentation des activités de la TAA en 2021 et les perspectives pour 2022.

A l’occasion de cette AG et après sa clôture, la TAA a présenté ses différentes activités durant l’année 2020, principalement orientées vers la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, notamment à travers le soutien aux entreprises du secteur vis-à-vis des autorités compétentes, la mise en place d’un protocole sanitaire, le plan de continuité des activités (PCA). Mais incluant également des mesures structurelles, telles que le lancement d’un référentiel en ligne des entreprises du secteur, élaboré avec la BERD et EY.

A l’occasion de cette Assemblée générale, la TAA, la GIZ et le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie ont signé un « Memorandum of Understanding » (MOU) pour le lancement de la « Tunisian Automotive Management Academy » (TAMA), une académie de formation qui vise à développer et renforcer des compétences indispensables du middle management dédié à l’industrie automobile en Tunisie.

Cet accord illustre le renforcement de la coopération entre la TAA et la GIZ, par le biais de leurs organes compétents, en vue de la promotion du secteur automobile via la réalisation des actions conjointes suivantes :

Soutien dans la mise en œuvre d’un « Pacte pour la Compétitivité de l’industrie automobile » ;

Développement d’un plan de communication pour le développement d’une image de marque du secteur automobile en Tunisie ;

Sourcebook/Database par le développement d’une banque de données pour le secteur automobile en Tunisie à l’usage notamment de potentiels investisseurs et donneurs d’ordre étrangers ;

La gestion des répercussions de la pandémie COVID-19 par le développement d’un guide sanitaire et le suivi par des formations ciblées ;

Gestion des déchets du secteur automobile ;

Étude de networking pour la TAA au niveau international ;

Études stratégiques pour le support du secteur automobile en Tunisie face aux diverses mutations et à l’émergence de nouvelles énergies.

L’objectif de la TAA demeure la promotion et le développement du secteur automobile en Tunisie et à l’international, tout en assurant le soutien des membres auprès des instances compétentes.

A Propos de la TAA

TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION est une association Tunisienne à but non lucratif créée en Février 2016 à l’initiative des principaux acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie afin de favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie des composants automobiles et d’accompagner les autorités Tunisiennes pour développer et promouvoir le secteur. Elle veille à créer un environnement attractif pour le développement de l’industrie automobile en Tunisie.

La TAA organise et participe activement à tous les évènements en Tunisie et à l’étranger afin de promouvoir et soutenir le secteur automobile tunisien et les entreprises qui le composent.

www.taa.tn