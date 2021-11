L’Agence tunisienne du transport terrestre (A3T), qui est entre autres responsable de la visite technique des véhicules automobiles, a décidé d’annuler la prise de rendez-vous pour la visite technique.

Les raisons sont que :

1/ Ceci a été mis en œuvre lors de la période Covid-19.

2/ Il y a eu des abus vu que le rendez-vous permettait de circuler avec la voiture et que certaines personnes en ont abusé en prenant RDV sur RDV, sans aller faire de visite technique.

Dans tout cela, l’A3T n’a pas vu ses défaillances dans l’encombrement des centres de visites techniques, hors rendez-vous, et que sans RDV, le citoyen perd parfois une matinée ou une journée à faire la queue.

Pourquoi ne pas, tout simplement, permettre la circulation du véhicule lors de la première prise de RDV, et ne pas autoriser la circulation du véhicule à partir du deuxième RDV ?

Il suffirait juste de mettre la mention “ce document n’est pas valable pour la circulation du véhicule” sur le document du RDV.

Les responsable de l’A3T, voire du ministère, devraient savoir que le numérique, puisque les RDV sont pris via Internet, quand il est convenablement utilisé, permet de faire de merveilles.

S’ils n’en sont pas conscients, ce qui est normal, qu’ils se fassent conseiller, et convenablement conseiller. A défaut, ils devraient plutôt aller faire autre chose.

De plus, pourquoi est-ce que les RDV seraient indiqués pour la période COVID-19 et pas après (comme si on en était sortis) ? N’a-t-on pas le droit d’éviter encombrements et perte de temps en temps normal ?

Mustapha Mezghani