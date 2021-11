Quatre mandats de dépôt ont été émis, samedi 30 octobre 2021, dans le cadre de l’affaire de l’appel d’offres relatif à des équipements informatiques au profit du ministère de l’Agriculture. C’est ce qu’indique le bureau de presse du Tribunal de première instance de Tunis.

Le juge d’instruction chargé de l’affaire a émis quatre mandats de dépôt contre un ancien ministre de l’Agriculture, le chargé de la gouvernance au sein du ministère, le président de la commission d’évaluation et le gérant de la société soumissionnaire, précise la même source dans un communiqué.

La transaction en question est d’une valeur de plus de 800 mille dinars.

Les investigations se poursuivent concernant cette enquête, ajoute le bureau de presse du Tribunal de première instance.

Mardi dernier, un ancien ministre de l’Agriculture et sept autres responsables ont été placés en garde à vue par le parquet près le Pôle judiciaire, économique et financier dans cette enquête sur des soupçons de fraude dans des marchés publics et de blanchiment d’argent.