La ministre de l’équipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzri, a souligné “l’impératif de réviser le processus d’octroi des marchés publics, afin de garantir la participation d’entrepreneurs capables de réaliser les grands projets publics”, selon un communiqué de son département, publié samedi soir.

La ministre a mis en relief, lors de la conférence périodique des directeurs régionaux de l’équipement et de l’habitat tenue hier à Tunis, l’importance de la coordination préalable avec les concessionnaires publics, afin d’éviter tout retard ou blocage dans la réalisation des projets et parvenir au respect des délais contractuels.

Zenzri a également appelé à adopter une nouvelle approche de travail au niveau des directions régionales de l’équipement et de l’habitat et de mettre en place un plan d’action en harmonie avec la nouvelle orientation du gouvernement, concernant la réalisation des grands projets publics notamment ceux qui sont bloqués. Il s’agit, également, de consolider l’investissement dans les régions, en accélérant la réalisation des projets et en proposant des solutions urgentes pour les projets bloqués.

La réunion a porté, aussi, sur les projets régionaux bloqués dans le secteur des ponts et chaussées et les moyens de booster leur rythme de réalisation. Le nombre de projets en cours de réalisation est de l’ordre de 104 projets, moyennant un coût de 4 504 millions de dinars (MD). Quant aux projets, dont la réalisation est prévue en 2025, il s’agit de 15 projets d’une valeur de 2120 MD et 45 projets, dont l’achèvement est prévu fin 2024, à un coût global estimé à 703 MD, selon la même source.