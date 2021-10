Pas moins de 450 participants représentant 25 pays prendront part à la première édition du rallye “Tunisia Desert Challenge” prévu du 5 au 13 novembre 2021, annoncent les organisateurs, lors d’une conférence de presse tenue vendredi 29 octobre au ministère du Tourisme.

La conférence s’est déroulée en présence du ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassan, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Deguiche, du président de la Fédération tunisienne de l’automobile, Hatem Ben Youssef, du président de la Fédération tunisienne de motocyclisme, Mehdi Bach Hamba, et du PDG de la Société tunisienne de distribution de pétrole, AGIL, sponsor officiel du rallye.

Le Ministre du Tourisme a mis en exergue les caractéristiques géographiques de la Tunisie lui permettant d’abriter et de réussir l’organisation de ce genre de compétitions qui constituent une occasion pour promouvoir le patrimoine touristique et culturel du pays.

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a salué toutes les parties qui ont contribué à l’organisation du rallye du désert, ajoutant que son département est ouvert à toute initiative sportive qui mettrait en valeur l’image de la Tunisie et contribuerait à la promotion du tourisme sportif.

Dans ce contexte, Deguiche a révélé que le ministère va coopérer avec un certain nombre d’athlètes tunisiens, qui se sont distingués au niveau mondial, pour mener des campagnes de promotion du tourisme et du sport tunisiens à l’instar de la tenniswoman, Ons Jabeur, et du champion olympique, Oussama Mellouli.

De son côté, le président de la Fédération tunisienne de l’automobile a déclaré que le rallye du désert représente pour les organisateurs un nouveau défi à relever, quelques mois après le succès du Rallye Phoenix International organisé du 13 au 20 mars 2021, appelant à la nécessité de faciliter les procédures douanières pendant l’entrée des véhicules de courses dans les ports tunisiens.

Un appel soutenu par le président de la Fédération tunisienne de motocyclisme qui a également déclaré que le rallye verra la participation d’un seul motard tunisien et de deux pilotes de voitures.

Pour sa part, Nabil Smida, président directeur général de la Société AGIL, sponsor officiel du “Tunisia Desert Challenge”, a déclaré que l’organisation du rallye porte un message d’espoir au monde que notre pays est riche en réalisations, en réussites et en aspects positifs.

Il a ajouté que la Société Tunisienne de Distribution de Pétrole a toujours soutenu les sports mécaniques, comme ce fut le cas pendant des années avec la pilote tunisienne Hend Chaouch, et restera un partenaire du ministère de la Jeunesse et des Sports pour encourager les nouveaux talents.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Hend Chaouch, membre du comité d’organisation du rallye, a précisé que la distance du rallye s’étend sur environ 2500 km, notant que le point de départ sera de l’île de Djerba, tandis que le point d’arrivée sera à Monastir.

Elle a ajouté que le rallye est composé de sept étapes dont la première est Djerba-Ksar Ghilène, la deuxième Ksar Ghilène-Ksar Ghilène, la troisième Ksar Ghilène-Ksar Ghilène, la quatrième Ksar Ghilène-Douz, la cinquième Douz-Nafta, la sixième Nafta-Nafta, et la septième Nafta-Monastir.

Elle a assuré que les organisateurs veilleront à ce que le protocole sanitaire soit strictement appliqué, précisant que seuls les participants détenteurs de tests négatifs sont autorisés à participer au rallye.