Un nouveau partenariat vient d’être concrétisé entre OLA Energy Tunisie & Groupe UTIC (Chaïbi), distributeur agréé de la marque allemande BOSCH de pièces détachées et accessoires automobiles. Il s’agit de l’ouverture du premier centre ‘‘Express Bosch Car Service’’ dans le réseau OLA Energy en Tunisie et plus précisément à la station-service Ezzahra.

Ce partenariat entre les deux sociétés sera encore renforcé dans le cadre d’un programme de développement qui s’étalera sur une première période de 3 ans avec une cadence de 4 centres de services rapides Bosch chaque année (réparation rapide, diagnostic moteurs, changement de pièces auto, vidange, …etc).

Par ailleurs, un nouveau coffee shop COSMITTO a été inauguré à la station-service OLA Energy d’Ezzahra. Il s’agit du deuxième espace COSMITTO dans le réseau du distributeur pétrolier après celui de la station Sousse-République.

Une cérémonie d’inauguration de ces nouveaux espaces a eu lieu, le 22 octobre 2021, à la station-service Ezzahra, en présence de M. Abdulhak Mohamed Elkhablashi, Directeur Général de OLA Energy Tunisie, M. Mehdi Fathallah, directeur Réseau OLA Energy Tunisie, M. Khalil Chaïbi, président de AD Tunisie, M. Ramzi Ben Taher, Directeur Général EDT, en plus du staff managérial d’OLA Energy Tunisie, de AD Tunisie, de EDT et de COSMITTO.