Un mémorandum d’entente portant sur l’échange de données et la coopération technique dans le domaine des statistiques, a été signé, le 26 octobre 2021, entre le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) Marouane El Abassi et le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied, a fait savoir, vendredi, l’institut d’émission.

L’objectif de cet accord cadre, signé lors d’une rencontre au siège de la BCT entre les deux responsables, est de consigner les principes généraux de la convention de coopération qui sera signée, ultérieurement, entre l’Institut National de la Statistique et la Banque Centrale de Tunisie, en vue d’asseoir les meilleures conditions pour l’échange de données et de renforcer les liens de coopération et d’harmonisation des efforts des deux institutions en matière statistique.

Lors de cette rencontre, El Abassi et Saied ont également discuté des perspectives de la situation économique, monétaire et financière et des réformes économiques au cours de la prochaine période, notamment l’état actuel et futur des relations avec les institutions financières internationales et les bailleurs de fonds.