Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat a engagé l’élaboration d’une étude stratégique pour instaurer des systèmes de vigilance et de prévention contre les inondations à l’effet de protéger les villes tunisiennes de ce phénomène récurrent et ce moyennant 12 MD.

Cette étude donnera la priorité à la mise en place d’une base de données géographiques et des modèles numérisés en vue de prendre les mesures nécessaires dans ce domaine, a indiqué vendredi, la ministre l’équipement, de l’habitat Sarra Zaafrani, lors d’une conférence organisée à l’occasion de la journée mondiale des villes et la journée arabe de l’habitat.

Elle a souligné que la protection des villes contre les inondations représente l’un des plus grands défis auxquels est confrontée la Tunisie? en raison des changements climatiques et de l’élargissement des zones urbaines, d’autant que l’infrastructure constitue un moyen essentiel dans la canalisation des eaux pluviales et la protection des villes modernes et que le système de protection contre les inondations constitue le garant de la continuité et de la durabilité de toutes les composantes du milieu urbain.

Faire face à ces défis requiert l’accélération de l’adoption des mesures à caractère urbain garantissant zéro carbone et des villes propres et durables, a-t-elle ajouté, rappelant, dans ce cadre que les services de la direction des eaux urbaines ont réalisé en 2021, près de 39 projets d’un coût global de 207 MD, à l’instar du projet de protection de de Tunis Ouest, lequel devrait garantir la protection de 500 mille habitants contre les inondations.

Elle a encore indiqué que son département s’est lancé dans la révision des règles de la construction et de l’aménagement du territoire en vue d’engager des réformes à travers la révision du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et l’élaboration du plan d’orientation pour l’aménagement du territoire national en vue d’asseoir une nouvelle politique urbanistique basée sur des outils de planification stratégique plus efficients et souples.

Adel Ben Youssef, expert en économie verte et changements climatiques, a estimé que la question des changements climatiques deviendra une question centrale en Tunisie au cours de ces prochaines années, soulignant la nécessité de changer le modèle de développement d’autant que que ces changements ne se limitent pas au climat et à l’environnement et requiert l’adoption d’une autre alternative économique.

Ben Youssef a expliqué que l’importance de réduire les émissions de la Tunisie de 45% jusqu’à 2030, et par conséquent le changement radical du modèle de développement.

Toutefois, le changement de ce modèle exige un changement aux niveaux des villes, de l’habitat et des modes de transport alternatifs tels que l’encouragement de l’utilisation des vélos.

Il a exhorté les différentes composantes de la société civile à exercer une pression sur le gouvernement en vue de l’obliger à réactiver les politiques adoptées au cours de ces dernières années en ce qui concerne les changements climatiques et le modèle de développement.

La journée mondiale de l’habitat est célébrée cette année, sur le thème ” accélérer l’action urbaine en vue d’un monde sans carbone “.