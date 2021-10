Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce, dans un communiqué publié sur son site internet, que Biodiversa+, le Partenariat européen sur la biodiversité (qui succède à BiodivERsA), a ouvert son premier appel à projets de recherche transnationaux sur le thème : ” Soutenir la protection de la biodiversité et des écosystèmes dans les zones terrestres à maritimes “.

Le ministère rappelle que cet appel a pour objectif de financer des projets de recherche transnationaux dont la durée est 3 ans, couvrant les trois thèmes non exclusifs à savoir, le premier thème axée sur la Connaissance pour identifier les zones de conservations prioritaires, établir des réseaux écologiques efficaces et résilients, améliorer la protection des espèces et préserver la diversité génétique.

Le deuxième thème sur les avantages et coûts multiples de la biodiversité et de la protection des écosystèmes : synergies et compromis.

Et le troisième thème sur la gestion efficace et la gouvernance équitable pour obtenir des résultats de conservation audacieux.

Pour être éligibles, les équipes scientifiques doivent former des consortia de recherche transnationaux avec des équipes provenant d’au moins trois pays participant à l’appel (incluant au minimum deux Etats membres ou pays associés de l’Union Européenne), a encore ajouté la même source.

La date limite de dépôt des pré-propositions serait mardi 30 novembre 2021 à 15h00 CET (heure locale de Bruxelles) et la date limite de soumission des propositions complètes est fixée pour jeudi 14 avril 2022, 15h00 CEST (heure locale de Bruxelles).

L’annonce complète de l’appel est disponible sur le site de Biodiversa, rappelle le ministère.