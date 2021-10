Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer les relations de coopération et de partenariat avec l’Allemagne et les pays africains pour développer le système de santé à travers le recours aux technologies numériques.

Alors qu’il participait, avec des experts tunisiens, aux travaux de la huitième édition du forum germano-africain sur les soins de santé, organisée récemment à Berlin (Allemagne) sur le thème “Partenariats pour des systèmes de santé résilients en Afrique, Mrabet a souligné dans son intervention sur les “solutions numériques et innovantes en matière de soins de santé”, que la Tunisie oeuvre à développer une approche globale pour la numérisation du secteur de la santé, en particulier dans le domaine de la télémédecine afin de rapprocher les services sanitaires du citoyen et réduire les disparités régionales.

Il a indiqué que la Tunisie est parvenue, en peu de temps lors de la réponse à la pandémie de Covid-19, à concevoir et à développer des plateformes numériques, notamment celles relatives à l’inscription à distance pour les rendez-vous liés aux tests Covid-19 et à la vaccination contre le coronavirus “evax.tn”.

Des experts de haut niveau et des partenaires d’Afrique, d’Allemagne et d’Europe ont participé à cette rencontre tenue en mode virtuel pour encourager les partenariats commerciaux sur le continent africain et créer une plateforme d’échange et de mise en réseau entre les acteurs clés africains et allemands dans le domaine des soins de santé.