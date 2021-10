Le gouvernement tunisien prépare un programme de réformes profondes qui vise la relance de l’activité économique et l’accélération de la croissance. C’est ce qu’a révélé, jeudi 28 octobre 2021, le nouveau ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied.

La relance de l’activité économique sera axée sur l’ensemble des moteurs de croissance, tels que l’investissement et l’exportation outre l’appui aux PME, la généralisation de la numérisation, le renforcement de la bonne gouvernance, et en accordant plus d’intérêt à l’économie verte, a précisé le ministre, qui recevait la directrice du bureau de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en Tunisie, Nodira Mansourova.

Selon un communiqué publié par le ministère, l’accent sera mis également, durant la prochaine période, sur des secteurs prioritaires, tels que les énergies renouvelables, l’économie verte ainsi que sur l’amélioration du climat d’investissement.

Saied a en outre mis en valeur les efforts de la BERD au cours de la dernière décennie, ainsi que sa contribution à financer plusieurs projets, dans les secteurs public et ou privé, mettant l’accent sur l’intérêt que la Tunisie accorde au renforcement de cette coopération, notamment en termes d’appui aux PME et aux startups en vue de consolider la compétitivité de ces entreprises et leur pérennité.