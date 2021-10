Un parc automobile à plusieurs inconnus, officiellement plus de 2,3 millions de véhicules “circulent” en Tunisie. Mais si on regarde les chiffres des visites techniques, des ventes de vignettes, des véhicules retirés de la circulation ou des véhicules dont la visite technique n’a pas été renouvelée au cours des cinq dernières années, on aboutit au chiffre de près de 1 million de véhicules immobilisés, abandonnés ou circulant illégalement (sans visite technique, sans vignette et pour certains sans assurance).

52% du parc à plus de 15 ans d’âge

Alors que dans le monde on accélère la migration vers une mobilité électrique à coup de réduction des droits et taxes, d’importantes subventions pour booster le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques et hybrides, en Tunisie c’est le statu quo pour cause des difficultés des finances publiques.

Alors que les annonces se multiplient dans le monde sur l’arrêt, à l’échéance 2030-2035, de la production des voitures thermiques, en Tunisie c’est une absence totale de décision compte tenu de l’état du parc automobile actuel, de l’absence de solutions permettant de disposer de données fiables sur la situation réelle du parc automobile.

Visites techniques non renouvelées au cours des 5 dernières années

223.286

L’absence de textes dissuasifs relatifs à l’obligation de déclaration et de mise à la casse des véhicules mis à l’arrêt. L’impact limité des dispositions relatives à la délivrance des contrats d’assurances ou des vignettes; en effet et en regardant les chiffres, on constate très peu d’évolution dans le nombre d’attestations de visites techniques délivrées au cours de la période 2016-2020.

Attestations de visites techniques délivrées en 2020 : 915.564

On estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de véhicules échappant aux radars des contrôles routiers et continuant à circuler alors qu’ils sont dans un état d’épaves, énergivores, polluants et dangereux sur les routes.

Nombre de vignettes délivrées en 2020 : 1,25 million

Lien de téléchargement : https://bit.ly/3C3f1s6

Accès kiosque WMC : http://bit.ly/2xQZX10

WMC – webmanagercenter