La première commission technique mixte tuniso-libyenne va se tenir en marge du sommet sur “La construction de la Libye numérique” qui se tient à Tunis du 26 au 28 octobre 2021, a indiqué, mercredi, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji.

Des mémorandums d’entente seront signés entre les deux pays, au terme des travaux de cette commission, a t-il précisé.

Intervenant à l’ouverture du sommet, le ministre a affirmé que la tenue de la première réunion de cette commission vise à asseoir la coopération bilatérale dans le secteur des TIC, et à mettre en place un plan d’action commun dans les différents domaines ( pôles technologiques, internet, sécurité informatique…).

Ben Néji a également, exposé les grandes lignes de la stratégie nationale de transition numérique 2021-2025, essentiellement basée sur la poursuite du processus de numérisation de l’administration et d’allègement des procédures administratives, afin de satisfaire les attentes des citoyens et des entreprises.

Cette stratégie est aussi, axée sur l’inclusion financière et numérique dans l’objectif de garantir une inclusion sociale, en développant les infrastructures, en généralisant les services d’internet à haut débit, en connectant les établissements publics notamment éducatifs et sanitaires au réseau d’internet et en mettant en place une banque postale.

Cette stratégie vise également, l’amélioration de la gouvernance du secteur, la révision des textes juridiques et législatifs le régissant et le renforcement du positionnement de la Tunisie en tant que plateforme de numérisation et d’innovation et ce, en développant le programme ” Smart Tunisia ” et en élevant la Tunisie au rang de hub pour l’investissement dans les TIC.

Cette stratégie prévoit, par ailleurs, le développement des compétences dans le domaine numérique et la mise en place d’un observatoire numérique visant à fournir aux décideurs et aux acteurs économiques les données instantanées et les dernières évolutions du monde numérique.

Le ministre a, en outre, affirmé que son département œuvrera également, à instaurer une nouvelle politique de communication afin de favoriser la bonne exécution de cette stratégie, la coopération internationale et l’échange d’expertises et d’expériences dans le domaine numérique.

Le sommet sur “La construction de la Libye numérique” est organisé à l’initiative de l’Organisation Arabe des Technologies de la Communication et de l’Information (AICTO), en collaboration avec l’Instance libyenne des Communications et de l’information.