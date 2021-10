La 15e édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche “SIAMAP 2021″ a démarré, mardi 26 octobre, au Parc des expositions du Kram. Organisée par l’UTAP, cette édition de 2021, qui se poursuivre jusqu’au 31 courant, a pour thème ” L’agriculture est notre immunité “.

Inaugurant le SIAMAP 2021, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, a souligné que ce Salon constitue une opportunité de prendre connaissance des nouvelles évolutions technologiques dans le secteur agricole et nouer des partenariats et des coopérations afin de relever les différents défis auxquels est confronté le secteur.

Ces défis sont essentiellement liés à la production agricole dans un contexte caractérisé par la rareté des ressources hydrauliques, les changements climatiques, les nouvelles maladies et les évolutions socio-économiques et organisationnelles influençant l’agriculture, a-t-il détaillé.

Par ailleurs, Hamza indique que les dernières précipitations enregistrées en Tunisie sont à même de favoriser les préparatifs pour la campagne céréalière, surtout que certains barrages ont reçu de bons apports.

De son côté, le président de l’UTAP, Abdelmajid Ezzar, dira que cette 15e édition du SIAMAP est une occasion pour promouvoir l’image de la Tunisie et rétablir la confiance des partenaires étrangers.

Il a ajouté que le SIAMAP, deuxième Salon agricole le plus important en Afrique, montre encore une fois que l’agriculture est la bouée de sauvetage de l’économie tunisienne et la meilleure façon de résoudre le problème du chômage, soulignant la nécessité de voir la volonté politique soutenir les agriculteurs et l’investissement agricole, une volonté qui fait toujours défaut, regrette-t-il.

Cette édition du SIAMAP connaît la participation de 35 pays africains, asiatiques, européens et arabes, 400 exposants (dont 70% de tunisiens) et d’organisations internationales telles que l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale des agriculteurs et le programme Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (PAFAO).

Le Salon s’étend sur une superficie de 23 000 m² répartis sur plusieurs pavillons dédiés, notamment aux machines agricoles, à l’élevage bovin, à la pêche et à l’aquaculture, ainsi qu’à l’agriculture biologique.

La femme rurale est aussi à l’honneur lors de cette 15e édition. Les organisateurs ont ainsi aménagé un pavillon dont l’objectif est d’aider ces femmes à promouvoir et à commercialiser leurs produits de terroir.

Au programme de ce salon, figurent aussi des compétitions hippiques (saut d’obstacles) et des concours dédiés aux animaux de compagnie.