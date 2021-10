Finance : L’association Reconnectt organise la 1ère édition des Journées tunisiennes de la finance “TunFin#21” les 19 et 20 novembre 2021

Re*connectt, association tunisienne basée en France, organise, les 19 et 20 novembre 2021, la première édition de son évènement les “Journées tunisiennes de la finance”, (Tunisian Finance Days ou TunFin#21) sur le thème “Finance, digitalisation et data”.

Dans sa première édition, qui se tient en mode virtuel, l’événement “TunFin#21” s’intéressera aux impacts des nouvelles technologies qui influencent et envahissent tous les secteurs de l’économie et notamment le secteur financier et bancaire.

Au programme de ces journées dont l’ouverture sera assurée par l’ex-ministre des Finances, Nizar Yaiche, 18 interventions de personnalités et d’experts tunisiens opérant en Tunisie et dans le monde, dont le professeur des universités et auteur de l’ouvrage “Making the Tunisian resurgence”, Mahmoud Sami Nabi.

Ces intervenants donneront un aperçu sur les états des lieux en termes de digitalisation dans tous les domaines de la finance et la banque et adresseront aux responsables du pays, des propositions concrètes et des pistes d’action possibles, pour rattraper le train de la digitalisation et des nouvelles technologies.

Ils essayeront, par ailleurs, d’apporter des réponses claires à des questions d’actualité telles que : où en est la Tunisie actuellement des évolutions technologiques qui agitent aujourd’hui le monde la finance et de la banque ? Le secteur financier et bancaire tunisien a-t-il pris le train de la digitalisation? Quelle stratégie doit-on adopter ? Quels domaines seront concernés en grande priorité ? A-t-on les compétences et les expertises nécessaires en Tunisie et ailleurs pour suivre ces évolutions ? Quels sont les leviers pour déverrouiller la situation de blocage actuelle ? Les fintechs sont-elles la panacée ? Comment l’économie tunisienne pourrait tirer profit de ces technologies ? Et quelles sont les réglementations à mettre en œuvre pour favoriser la voie de la digitalisation ?

L’association tunisienne basée en France Re*connectt, dont le fondateur et président est Sami Ayari, expert en organisation IT et Data Transformation chez BNP PARIBAS France, a été officiellement créée en 2021, mais elle est active depuis 12 ans à travers un groupe de networking professionnel.

Elle a pour objectifs de contribuer à réduire la fracture digitale Nord-Sud, de promouvoir les femmes en matière de technologie dans les pays sud-méditerranéens (IA, Fintech, IT, les technologies quantiques, Industrie 4.0, Digitalisation, les technologies vertes…), de valoriser les chercheurs, les universitaires, les leaders et les talents dans les pays sud-méditerranéens.

Elle vise aussi, à promouvoir un dialogue et un partenariat Nord-Sud ainsi qu’un dialogue et un partenariat Sud-Sud dans les nouvelles technologies.