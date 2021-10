Afrique Assistance, entreprise leader de l’assistance aux personnes, en voyage et de l’automobile sur le marché tunisien et filiale du groupe espagnol d’assurance Mapfre, fête cette année les 30 ans de sa création.

Lors d’une cérémonie organisée le 21 octobre 2021 à l’occasion de cet anniversaire, en présence des compagnies d’assurance tunisiennes, des concessionnaires automobiles, des représentants du secteur bancaire ainsi que de la Chambre tuniso-espagnole de commerce et d’industrie, Souheil Ben Halima, directeur général de l’entreprise, a indiqué qu’Afrique Assistance a fourni plus de 2,3 millions de services à ses clients depuis sa création, avec un taux de satisfaction dépassant les 94%.

La célébration du 30e anniversaire de l’entreprise a également été marquée par la présence de Felix Mansilla, président du Conseil d’administration d’Afrique Assistance et représentant de Mapfre, qui a fait spécialement le déplacement à Tunis.

Le responsable espagnol s’est félicité de la rentabilité de l’entreprise et de l’innovation qui la caractérise, soulignant sa position de référence sur le marché tunisien de l’assistance.

Slim Maaoui, administrateur d’Afrique Assistance, a rappelé pour sa part l’impact de l’entreprise sur les assurés, lesquels sont finalement les plus grands bénéficiaires des services proposés dans plusieurs domaines.

Le catalogue d’Afrique Assistance compte en effet pas moins de 76 produits différents, essentiellement dans l’automobile, telle que les garages conventionnés, la réparation et le remplacement de parebrises et les véhicules de remplacement.

Afrique Assistance offre également d’autres services telles que l’assistance en voyage, l’assistance domiciliaire, l’extension de garantie, ou encore la garantie casse accidentelle du téléphone mobile.

L’innovation chez Afrique Assistance se traduit aujourd’hui par une flotte de remorquage géolocalisée, avec des tablettes dont sont équipés les chauffeurs ou encore des services de communication par WhatsApp permettant l’instantanéité de la mise en relation avec l’automobiliste.

Depuis sa fondation en 1991, l’entreprise, certifiée ISO 9001-2015, a participé à la création d’un millier d’emplois directs et indirects, et notamment par le soutien à la création de sociétés de remorquage, de dépannage et de services médicaux aux personnes. Elle compte près de 80 salariés.

La célébration du 30e anniversaire a été une occasion de rendre hommage aux pères fondateurs : Manuel Ocon de Mapfre Asistencia (côté espagnol) et feu Moncef Maaoui (Maghrebia), Mohamed Salah Bouaziz (Star), Hassine Doghri (Assurances Carte), Salah Garouia (MAE), Slaheddine Ferchiou (CTAMA) et feu M. Romdhane Safraoui (Comar), côté tunisien.